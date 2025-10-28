Οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, ο ένας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εξιχνίασαν γρήγορα ένα σοβαρό οπαδικό επεισόδιο. Στα χέρια τους βρίσκεται ένας 17χρονος, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος συνεπλάκη με έναν 15χρονο οπαδό του Ολυμπιακού και έναν 14χρονο οπαδό του Παναθηναϊκού στην οδό Ζαφειράκη στα Ζαρουχλέικα. Μετά από έντονη λογομαχία, τραυμάτισε τον 15χρονο στο λαιμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλείκων και έπειτα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Αρχικά δήλωσε ότι είχε αυτοτραυματιστεί, αλλά αργότερα κατέθεσε ότι ο 17χρονος τον χτύπησε με μαχαίρι.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν και οι ανήλικοι φίλοι του θύματος για συμμετοχή στη συμπλοκή, ενώ οι γονείς των τριών ανηλίκων κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.