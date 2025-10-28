Ο Νετανιάχου διέταξε ισχυρά πλήγματα στη Γάζα- Κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ισραηλινές δυνάμεις να εξαπολύσουν «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.