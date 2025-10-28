Μαθήτρια στην παρέλαση έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μια μαθήτρια εξέφρασε με τον δικό της τρόπο την αλληλεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου.

Η νεαρή σημαιοφόρος εμφανίστηκε φορώντας στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι, ένα σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο με την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και ειδικά προς τους κατοίκους της Γάζας.

Το καρπούζι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και ως το ανεπίσημο emoji για την Παλαιστίνη. Οι χρωματισμοί του – κόκκινο, πράσινο, άσπρο και μαύρο – παραπέμπουν στη σημαία της Παλαιστίνης. Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά το κύμα λογοκρισίας που δέχθηκαν περιεχόμενα και εικονίδια σχετικά με την Παλαιστίνη.

Με αυτή την πράξη, η μαθήτρια επέλεξε να μεταφέρει ένα μήνυμα ειρήνης και συμπαράστασης, αξιοποιώντας την ορατότητα της εθνικής επετείου για να αναδείξει την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα.

#tags 28η Οκτωβρίου Παλαιστίνη Παρέλαση

