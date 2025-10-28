Η Πάτρα γιόρτασε το ΟΧΙ - Η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η παρέλαση των μαθητικών, πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων
Με λαμπρότητα και συγκίνηση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Πάτρα.
Στην πλατεία Τριών Συμμάχων, πλήθος πολιτών χειροκρότησε τα τμήματα που παρέλασαν με περηφάνια μπροστά από τους επισήμους.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ενώ εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της πόλης έδωσαν το “παρών” στις εκδηλώσεις.
Κατά μήκος της Αγίου Ανδρέου, σωματεία και οργανώσεις, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Πατρών, μαθητές σχολείων, πολεμιστές της Εθνικής Αντίστασης, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και τμήματα του Στρατού παρέλασαν τιμώντας το «Όχι» του 1940 και τους ήρωες που έγραψαν ιστορία.
Η Πάτρα ντύθηκε στα γαλανόλευκα και το κλίμα γεμίσε περηφάνια, συγκίνηση και εθνικό παλμό.
