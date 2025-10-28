Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Έπεσαν» 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

«Έπεσαν» 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκα...

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε στην Αθήνα ο εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί.

Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα (28.10.2025) της εθνικής επετείου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο, κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και με τις σχολικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αθήνα 28η Οκτωβρίου

Ειδήσεις