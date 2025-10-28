Κίσσαμος: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου - «Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια»

Την σιωπή της έσπασε η σύζυγος του 52χρονου θύματος δολοφονίας στα Χανιά που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 22χρονου ξάδελφού του.

Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, «βεντέτα» είχε σκεπάσει τις 2 οικογένειες οι οποίες είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας για προσωπικές διαφορές (όχι οικονομικούς λόγους) και περιέγραψε ένα άγριο περιστατικό που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια στο μικρό χωριό των Χανιών, όπου η οικογένεια του 22χρονου έσπασε το σπίτι της μητέρας του 52χρονου αφού πρώτα την απείλησε.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι γιατί πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω. Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Υπήρχε πάντα ένα μίσος ανάμεσά τους όχι για οικονομικούς λόγους αλλά γιατί τα ζώα του ενός ενοχλούσαν τα ζώα του άλλου ή για θέματα γης. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», είπε συγκεκριμένα η γυναίκα.

Τόνισε στη συνέχεια πως οι κάτοικοι του χωριού δεν μιλούν στις αρχές για την σοκαριστική δολοφονία καθώς ο ένας θέλει να καλύψει τον άλλον. Ισχυρίζεται πως έχουν δημιουργηθεί κλίκες στο χωριό που ανέκαθεν έβαζα στόχο τον σύζυγό της.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον.Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, όχι στο δικό του γιατί το χωριό του τον πρόδωσε. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό. Δεν προσπαθώ να τον κάνω Άγιο, τον είχαν στοχοποιήσει, τον είχαν στιγματίσει», συνέχισε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δράστης της δολοφονίας των Χανίων παραδόθηκε τη Δευτέρα στις αρχές λέγοντας πως το θύμα τον απειλούσε και φοβόταν για τη ζωή του.Στη συνέχεια υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο του.