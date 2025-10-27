Φονικό στην Κίσσαμο: «Με απείλησε και μου έβρισε τη μητέρα» λέει ο 23χρονος - Στο μικροσκόπιο των αρχών οι μαρτυρίες

«Είχαν δημιουργηθεί και άλλα επεισόδια ανάμεσα στους δύο, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στο γλέντι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, τον έβρισε, κυρίως για τη μητέρα του, και έκανε μια κίνηση σαν να πήγαινε να πάρει κάτι. Προφανώς, θα θεώρησε ότι πήγε να πάρει κάποιο όπλο και δυστυχώς έγινε το περιστατικό. Αυτά, επαναλαμβάνω, γνωρίζω από ανθρώπους που ήταν στο γλέντι και όχι από τον ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ένας από τους δύο δικηγόρους του κατηγορούμενου, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στο Mega ότι ο εντολέας του είχε δεχθεί κατά καιρούς απειλές.

Οι ανακρίσεις και η λήψη μαρτυριών συνεχίζονται από την Αστυνομία ενώ τα ερωτήματα για τις σχέσεις των δύο ανδρών που έχουν και μεγάλη διαφορά ηλικίας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο 23χρονος φέρεται να έχει αναφέρει σε πρώτο χρόνο ότι ουδεμία συγγενική σχέση έχει με το θύμα και το γεγονός ότι έχουν ίδιο επώνυμο είναι απλώς συνωνυμία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θύτης και θύμα έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους, ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα της δολοφονίας.

Οι δικηγόροι που συνόδευσαν τον 23χρονο κατά την παράδοσή του, αναμένεται να λάβουν τη δικογραφία για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Στις αστυνομικές αρχές παραδόθηκε σήμερα το μεσημέρι ο άνδρας που χθες φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε έναν 52χρονο, κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κάστανου στο χωριό Ελος, του Δήμου Κισσάμου Χανίων.

Την ώρα πάντως που ο 23χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, οι τοπικές Αρχές φοβούνται επεισόδια αντεκδίκησης.

Τι λέει η κόρη του θύματος

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε, μιλώντας στο ίδιο μέσο, ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως λέει, πριν από έναν χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε τη γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά στο σπίτι.

Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και τον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν.

»Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε τη γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

»Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

Οι μαρτυρίες

Η εν ψυχρώ εκτέλεση του 52χρονου έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θαμώνων του παραδοσιακού γλεντιού. Μετά το έγκλημα ο δράστης εξαφανίστηκε. Ενας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας και μια γιατρός που βρίσκονταν στο Ελος για τη γιορτή του κάστανου προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνδρα. Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό αναμένεται να προκύψει πόσες φορές πυροβολήθηκε εξ επαφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μαρτυρία κατοίκου αναφέρει πως ο θάνατος επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά.

Από την πλατεία του χωριού οι αστυνομικοί συνέλεξαν ένα φυσίγγιο και έναν κάλυκα τα οποία στάλθηκαν για εξέταση ενώ πήραν καταθέσεις από θαμώνες και καταστηματάρχες. Κάτοικος του Ελους που εργάζεται σε εστιατόριο του χωριού, είπε μεταξύ άλλων πως «ίσως είχαν προηγούμενα, ίσως λογοφέρανε. Το γιατί έγινε δεν το ξέρει κανείς. Αλλά αν είχανε πιει και κανένα ποτηράκι, ξέρετε, όποιος οπλοφορεί και πίνει δεν κουμαντάρει τα νεύρα του».

«Εμείς ήμασταν μέσα στην ταβέρνα. Ακούσαμε φωνές κι όταν βγήκαμε είδαμε έναν άντρα σκοτωμένο», είπε μια εργαζόμενη σε επιχείρηση εστίασης.

Νεαρός μελισσοκόμος από την περιοχή δήλωσε πως τον ειδοποίησαν και έτρεξε να δει τι είχε συμβεί. «Oταν έφτασα είδα τον άνθρωπο κάτω. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει ακριβώς γιατί πολλά ακούστηκαν».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών δεν ήταν αρμονικές, καθώς και ότι το θύμα ήταν γνώριμος των Αρχών.