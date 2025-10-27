Δολοφονία στην Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που εκτέλεσε τον 52χρονο

Στις Αρχές παραδόθηκε ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 52χρονου σε γλέντι στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, το απόγευμα της Κυριακής (27.10.25).

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενική σχέση μεταξύ δράστη και θύματος, ότι είχαν ξαδέλφια, ή θείος και ανιψιός, ο δικηγόρος του 23χρονου, κ. Απόστολος Λύτρας, σε δήλωσή του στο enikos.gr ξεκαθάρισε πως πρόκειται για απλή συνωνυμία.

«Δεν υπάρχει συγγενική σχέση όπως έχει ακουστεί, αλλά ο εντολέας μου γνωριζόταν με το θύμα. Επίσης, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν συνέβη την ώρα που χόρευε το θύμα, αλλά κάποια στιγμή που βρέθηκαν οι δυο τους» ανέφερε ο κ. Λύτρας και πρόσθεσε ότι:

«Αυτό που έχω πληροφορηθεί τόσο από ανθρώπους που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όσο και από την οικογένεια του εντολέα μου, είναι ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλές και φοβήθηκε από μία κίνηση που έκανε ο 52χρονος. Επαναλαμβάνω όμως, πως πρόκειται για πληροφορίες που έχω συλλέξει».

Σχετικά με το αιματηρό περιστατικό, φέρεται πως συνέβη λίγο μετά τις 18:00. Ο 52χρονος, που γιόρταζε την ονομαστική του εορτή, δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος από τον δράστη με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι.

Στο σημείο έσπευσαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να κρατήσουν τον τραυματία στη ζωή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Παρά τη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και έπειτα στο Νοσοκομείο Χανίων, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.