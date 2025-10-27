Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα

Πέταξαν μπουκάλια με βενζίνη στα ΙΧ και εξαφανίστηκαν
Τους τρεις, μαυροντυμένους άνδρες με τις κουκούλες αναζητούν οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας μέσα από το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Νέα Φιλαδέλφεια που έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών την ώρα που κατευθύνονται πεζοί προς την είσοδο της εταιρείας. Αρχικά πετούν τα μπουκάλια με την βενζίνη σε ένα ΙΧ που είναι σταθμευμένο μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτων, αναφέρει το protothema.gr ενώ στη συνέχεια εκτοξεύουν τα υπόλοιπα μπουκάλια στο διπλανό πάρκινγκ, όπου είναι παρκαρισμένα τα υπόλοιπα οχήματα, και τρέπονται σε φυγή.
Δείτε βίντεο από τη φωτιά που προκλήθηκε στα ΙΧ αυτοκίνητα με 5 από αυτά να καίγονται ολοσχερώς και ακόμη 4 να έχουν υποστεί εκτεταμένες, υλικές ζημιές.
Επεισόδια στο Σαραβάλι: Καλά νέα για τον φίλαθλο της ΑΕ Αιγίου που υπέστη έμφραγμα- «Θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις» λέει ο Άγγελος Δανιήλ
Πάτρα: Οργή ΣΚΕΑΝΑ για το αλκοόλ σε ανήλικους- «Δεν τους θεωρούμε συναδέλφους- Είναι τα δικά μας παιδιά»
Δήμος Πατρέων: Aυξήθηκε με τον νέο ΚΟΚ το πρόστιμο για παραβάσεις στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr