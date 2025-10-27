Νέα Φιλαδέλφεια: Η στιγμή που η φωτιά κατακαίει τα αυτοκίνητα

Τους τρεις, μαυροντυμένους άνδρες με τις κουκούλες αναζητούν οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας μέσα από το υλικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Νέα Φιλαδέλφεια που έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τις κινήσεις των δραστών την ώρα που κατευθύνονται πεζοί προς την είσοδο της εταιρείας. Αρχικά πετούν τα μπουκάλια με την βενζίνη σε ένα ΙΧ που είναι σταθμευμένο μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτων, αναφέρει το protothema.gr ενώ στη συνέχεια εκτοξεύουν τα υπόλοιπα μπουκάλια στο διπλανό πάρκινγκ, όπου είναι παρκαρισμένα τα υπόλοιπα οχήματα, και τρέπονται σε φυγή.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά που προκλήθηκε στα ΙΧ αυτοκίνητα με 5 από αυτά να καίγονται ολοσχερώς και ακόμη 4 να έχουν υποστεί εκτεταμένες, υλικές ζημιές.