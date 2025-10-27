Back to Top
Φωτιά στον Πύργο Αθηνών - Εκκενώθηκε το κτίριο

Καπνοί βγαίνουν από την είσοδο

Συναγερμός σήμανε μετά από Φωτιά που ξέσπασε στο Πύργο Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Καπνοί βγαίνουν από την είσοδο, ενώ εκκενώθηκε το κτίριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βγαίνουν καπνοί από το υπόγειο πάρκινγκ του β’ κτιρίου στον Πύργο των Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη και έχει φτάσει στο σημείο με ισχυρή δύναμη.

