Πάτρα: Πώς ξέφυγε το ντέρμπι και άρχισαν τα άγρια επεισόδια στο γήπεδο Σαραβαλίου -ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά επεισόδια σημάδεψαν το ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στην Πάτρα 2005 και την ΑΕ Αιγίου, το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο Σαραβαλίου.

Η ένταση ξεκίνησε στο 60ό λεπτό του αγώνα, όταν σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο παίκτες αντίπαλων ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από αυτούς κάλεσε τα αδέλφια του να προσέλθουν στο γήπεδο, γεγονός που οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και χρειάστηκε η παρέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης για να αποκατασταθεί η τάξη.

Οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή της αναμέτρησης, καθώς οι συμπλοκές επεκτάθηκαν στις εξέδρες προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Το πιο σοβαρό περιστατικό αφορά έναν φίλαθλο της ΑΕ Αιγίου, ο οποίος υπέστη έμφραγμα την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει το ανήλικο παιδί του από τα επεισόδια. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και προγραμματίζεται στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάστασή του θεωρείται σταθερή, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Αντιδράσεις και καταδίκες

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου, Σπύρος Κασπίρης, με δημόσια ανάρτησή του εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα γεγονότα, καταδικάζοντας τα επεισόδια που αμαύρωσαν το γήπεδο.

«Όσα συνέβησαν δεν τιμούν κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρούνται για την προώθηση του αθλητισμού και του πολιτισμού, όχι για τη δημιουργία επεισοδίων.

Ο κ. Κασπίρης κάλεσε ομάδες, φιλάθλους και παράγοντες να δείξουν σεβασμό και υπευθυνότητα, προειδοποιώντας ότι αν χαθεί η δυνατότητα χρήσης του γηπέδου, «θα το πληρώσουμε όλοι».