Eurostat: «Πρωτιά» της Ελλάδας στη φτώχεια μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που δηλώνει ότι δεν τα βγάζει πέρα και θεωρεί υποκειμενικά ότι είναι φτωχό, και μάλιστα σχεδόν διπλάσιο από τη δεύτερη χώρα!

Συγκεκριμένα το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει ότι δύσκολα “τα βγάζει πέρα” ήταν 66,8% όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Βουλγαρία ήταν 37,4% και στη Σλοβακία 28,7%.

Εξετάζοντας τα ποσοστά τα τελευταία χρόνια, προκύπτει ότι η Ελλάδα μειώνει με πολύ αργούς ρυθμούς το ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας από το 2019 και μετά, αλλά είναι η μόνη χώρα που διατηρεί σταθερά ποσοστά άνω του 66% την τελευταία δεκαετία, μακράν πρώτη από όλες τις άλλες χώρες.

Αντίθετα άλλες βαλκανικές χώρες βελτιώνουν σαφώς τα ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας, όπως π.χ. η Σερβία που το 2020 είχε ποσοστό 42,6% και το 2024 έπεσε στο 34% ή η Ρουμανία που από 35,8% υποχώρησε στο 23,8% στα ίδια έτη αναφοράς.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στην Ολλανδία και τη Γερμανία (και οι δύο 7,3%) και στο Λουξεμβούργο (8,5%).

Σε επίπεδο ΕΕ, το 17,4% του πληθυσμού θεωρούνταν υποκειμενικά φτωχό , ποσοστό που αποτελεί βελτίωση από το 19,1% που καταγράφηκε το 2023.

Η «υποκειμενική φτώχεια» είναι η αίσθηση των νοικοκυριών ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, σε αντίθεση με την «αντικειμενική φτώχεια» που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος.