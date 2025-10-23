Πάτρα- «Άγιος Ανδρέας»: Χειρουργεία με εξαντλημένο προσωπικό- «Είναι αδύνατο να μη γίνουν λάθη»

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στα χειρουργεία, εξαιτίας της μη εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας και της σοβαρής υποστελέχωσης.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Μιχάλης Στελλάτος, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει, ότι το πλαίσιο λειτουργίας των χειρουργείων δεν εφαρμόζεται στην πράξη, γεγονός που οδηγεί σε εξουθένωση του προσωπικού και αυξάνει τον κίνδυνο λαθών. «Για να λειτουργεί σωστά ένα χειρουργείο πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες. Όμως αυτό δεν συμβαίνει».

«Συχνά τα τακτικά χειρουργεία παρουσιάζονται ως έκτακτα. Έτσι, οι εργαζόμενοι υπερφορτώνονται και όταν προκύψει πραγματικό επείγον περιστατικό, δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να το καλύψει», προσθέτει.

Το πρόβλημα με τα ωράρια και τις βάρδιες

Όπως εξηγεί ο κ. Στελλάτος, το πρόγραμμα των χειρουργείων προβλέπει, τακτικές επεμβάσεις από τις 9:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Μία απογευματινή και νυχτερινή βάρδια για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Ωστόσο, όταν το προσωπικό της εφημερίας καλείται να καλύψει και τακτικά χειρουργεία, η λειτουργία του συστήματος απορρυθμίζεται. «Αν χρησιμοποιηθεί αυτό το προσωπικό για τα τακτικά, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι πραγματικά επείγον»

«Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια»

Η υποστελέχωση του χειρουργείου, σε νοσηλευτές, αναισθησιολόγους, τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου, έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. «Η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια. Η υπερεργασία του προσωπικού εγκυμονεί κινδύνους και για τους ασθενείς και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι αδύνατο να μη γίνουν λάθη όταν το προσωπικό δουλεύει στα όριά του», τονίζει.

«Όταν είχαμε το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, υπήρχαν και εκεί τέσσερις κλινικές και εξυπηρετούνταν τα χειρουργεία, έτσι τώρα έχουν αυξηθεί οι κλινικές στον «Αγ. Ανδρέα» με το ελάχιστο προσωπικό. Τότε συνολικά, στα χειρουργεία και στο αναισθησιολογικό για να γίνει μια επέμβαση, υπήρχαν και στα δυο νοσοκομεία εννέα άτομα, ενώ τώρα είναι μόλις τέσσερα, εκτός από το βοηθητικό. Έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων που πραγματοποιούν τα χειρουργεία. Μιλάμε για ψυχική και σωματική εξουθένωση», σημειώνει.

Συνάντηση με τον νέο διοικητή

Τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου, Ιωάννη Μπακαβό, επαναφέροντας τα πάγια αιτήματά τους για:

* Άμεση ενίσχυση του προσωπικού

* Ορθολογική οργάνωση των βαρδιών

* Αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των χειρουργείων

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα της φροντίδας όσο και την ασφάλεια των ασθενών.