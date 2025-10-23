Μεσολόγγι: Το ασθενοφόρο που χάρισε η γιαγιά Αθηνά είναι στο συνεργείο τρεις μήνες!!!

Δεν έχουν τέλος οι…αρρυθμίες στο ΕΣΥ όπως αποκαλύπτει η καθημερινότητα.

Ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε στο κέντρο της πόλης του Μεσολογγίου. Όταν όμως χρειάστηκε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο στο νοσοκομείο. Το μοναδικό όχημα του ΕΚΑΒ βρισκόταν στη Γαβρολίμνη, «στρατηγικά» τοποθετημένο για να καλύπτει σύμφωνα με πληροφορίες και το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.

Χρειάστηκε να φύγει από εκεί, να διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και να φτάσει με καθυστέρηση για να παραλάβει τη γυναίκα. Ευτυχώς η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της, όμως η ουσία παραμένει: κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται άμεση βοήθεια, παίζει κορώνα-γράμματα την ίδια τη ζωή του.

Και αν κάποιος πιστεύει ότι αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, κάνει λάθος.

Το ασθενοφόρο που είχε δωρίσει η γιαγιά Αθηνά στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου —μια συγκινητική πράξη προσφοράς και αγάπης προς τον τόπο— βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες ακινητοποιημένο στο συνεργείο, αναφέρει το nafpaktianews.gr

Κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ουσιαστικά να δώσει λύση ώστε να επιστρέψει το όχημα στη δράση, εκεί όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Την ώρα που οι διασώστες του ΕΚΑΒ είναι λιγοστοί και καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες καλύπτοντας τεράστιες αποστάσεις με τραγικές ελλείψεις σε οδηγούς, προσωπικό.