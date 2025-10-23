Ρωσία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Τουλάχιστον δέκα άτομα σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ στη Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS. Από την έκρηξη έχουν τραυματιστεί άλλοι 18 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους.



Η αιτία της έκρηξης δεν έχει προς το παρόν εξακριβωθεί.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους της πόλης ή τις πολιτικές εγκαταστάσεις.