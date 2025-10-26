Επεισόδια με τραυματίες στο Σαραβάλι: Ο αγώνας Πάτρα 2005- ΑΕ Αιγίου διακόπηκε μετά από συμπλοκές οπαδών

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν απόψε στο γήπεδο του Σαραβαλίου "Κ. Ζάρρας", κατά τη διάρκεια του αγώνα Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου για τον Β' όμιλο της Β' Κατηγορίας.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, με τα επεισόδια να συνεχίζονται και εκτός γηπέδου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπάρχουν τραυματίες, ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Για την ιστορία του αγώνα, η ομάδα του Αιγίου βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 1-0.