STREET SPORTS FESTIVAL: Η καρδιά της Πάτρας χτυπάει δυνατά για τον αθλητισμό!

Με μία εντυπωσιακή πρώτη ημέρα, το STREET SPORTS FESTIVAL by PLAYSPORTS μετέτρεψε την κεντρική πλατεία Γεωργίου σε μια γιορτή που συνδύασε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ.

Περισσότεροι από 500 νεαροί αθλητές έδωσαν δυναμικό παρών, συμμετέχοντας με ενθουσιασμό σε δράσεις γεμάτες ενέργεια, χαμόγελα και δυνατή μουσική.

Η πρώτη ημέρα απέδειξε ότι το φεστιβάλ δεν είναι απλώς μία αθλητική εκδήλωση, αλλά μία εμπειρία ψυχαγωγίας, κίνησης και κοινωνικής συμμετοχής, με την Καρδιά της Πάτρας να χτυπάει δυνατά για τον αθλητισμό.

Η δράση συνεχίζεται αύριο για το δεύτερο μέρος του διημέρου, με περισσότερες εκπλήξεις, δυνατά παιχνίδια και μια ατμόσφαιρα που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά.