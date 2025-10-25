«Πρίγκιπας» του Μόντε Κάρλο ο Ραφαήλ Παγώνης- Κατέκτησε το Tennis Europe Junior Masters

Ο Παγώνης πέτυχε ιστορική διάκριση, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που κατακτά το Tennis Europe Junior Masters, προσθέτοντας το όνομά του σε μια λίστα στην οποία βρίσκονται θρύλοι του αθλήματος, όπως ο Ραφαέλ Ναδάλ και ο Αλεξάντερ Σβέρεφ.

Στον τελικό του Masters, παρότι βρέθηκε πίσω με σετ βρήκε τη δύναμη να ανατρέψει την κατάσταση και να κερδίσει τον Μαξ Λόριντσικ με 4-6, 6-4, 6-3.

Τον κέρδισε για 3η φορά φέτος σε ισάριθμες αναμετρήσεις (3-0) και ολοκλήρωσε αήττητος την πορεία του στο τουρνουά Masters (4-0), όπου αγωνίστηκαν αυτή την εβδομάδα οι καλύτεροι παίκτες της χρονιάς στα 14άρια στα τουρνουά της Tennis Europe.

Δεν ήταν εύκολο ματς και ο Λόριντσικ τα έκανε όλα σωστά για 1,5 περίπου σετ, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση τον Παγώνη.

Έκανε ένα πολύ σημαντικό break στο 10ο game του 1ου σετ ο Σλοβάκος για να το κερδίσει με 6-4, ενώ στο 2ο σετ επέστρεψε από το 2-4 και ισοφάρισε σε 4-4, φτάνοντας δύο games μακριά από την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Παγώνης έκανε ένα πολύ μεγάλο break εκεί, ανέκτησε το προβάδισμα στο 5-4 και κράτησε το σερβίς του για το 6-4, σε ένα σημείο που πήρε τα πάνω του και έβγαλε πολύ μεγάλα χτυπήματα.

Άλλαξε εντελώς τη δυναμική του αγώνα και έκανε ότι ήθελε στο court τα επόμενα λεπτά, κυριαρχώντας κατά κράτος και κερδίζοντας τα πρώτα 4 games του 3ου σετ και 6 σερί games συνολικά.

Ο Λόριντσικ δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να περάσει στην αντεπίθεση, μειώνοντας σε 4-3 από το 4-0, αλλά ο Παγώνης έμεινε στο ύψος του, κράτησε το σερβίς του σε ένα πολύ κρίσιμο game για το 5-3 και έκλεισε το ματς με νέο break στο 9o game για το 6-3.

Με τον θρίαμβό του στο Μόντε Κάρλο o Παγώνης γράφει τον ιδανικό επίλογο σε μια σεζόν που ούτως ή άλλως θα τερμάτιζε ως Νο.1 στην Ευρώπη στα 14άρια, αφού είχε κατακτήσει τα 3 τελευταία Super Category που αγωνίστηκε, σε Mαία, Μιλάνο και Βαρκελώνη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Most, αλλά και 3 ακόμα τίτλους σε Category 1 τουρνουά.

Το Masters ήταν ο 8ος τίτλος του συνολικά στη χρονιά, σε 12 τουρνουά της Tennis Europe που έλαβε μέρος.





