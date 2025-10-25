Επαγγελματίας στην ΠΑΕ ΟΦΗ ο 15χρονος Πατρινός Χρήστος Τσαλπατούρος!

Ο Πατρινός Χρήστος Τσαλπατούρος το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή από την Παναχαϊκή στην ΠΑΕ ΟΦΗ, μετακόμισε από την Πάτρα στο Ηράκλειο και ένα χρόνο αργότερα γίνεται ο νεότερος ποδοσφαιριστής που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο, σε ηλικία 15 ετών και 5 μηνών!

Σήμερα η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή μέχρι το 2028, συνεχίζοντας να επενδύει στα παιδιά που είναι μέλη της Elite Ακαδημίας.

Ο Τσαλπατούρος που αγωνίζεται ως μέσος, γεννήθηκε στην Πάτρα στις 12/4/2010 και αποτελεί τον νεαρότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ΟΦΗ που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ήρθε στον ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2024 από την ακαδημία της Παναχαϊκής και εντάχθηκε στο ρόστερ της Κ15, όπου αγωνίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ενώ από φέτος (2025-26) ανήκει στο ρόστερ της Κ17.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ανέφερε: «Το να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα όνειρο που είχα από όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος που πέτυχα τον στόχο μου!

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΟΦΗ και τους προπονητές μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και την ευκαιρία που μου έδωσαν.

Δεν είμαι από το Ηράκλειο, ήρθα πέρυσι και στον ΟΦΗ βρήκα μια δεύτερη οικογένεια, με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα μας και μας βοηθούν εντός και εκτός γηπέδου. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, η οποία ήταν δίπλα μου σε όλα τα βήματα της ποδοσφαιρικής μου πορείας».