Πάτρα: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Pink the City 2025 – Κυριακή 26 Οκτωβρίου στη Συμβολή των πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας προσκαλεί στον συμβολικό περίπατο ευαισθητοποίησης Pink the City 2025, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στη Συμβολή των Πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος στην Πάτρα.

Το Pink The City, που αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών, ανανεώνει δυναμικά το ραντεβού του, για να στείλουμε μαζί το ηχηρό μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

«Η διαδρομή αλλάζει, το μήνυμα πάντα ίδιο – Πρόληψη για όλους, πρόληψη παντού», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Θα σας περιμένουμε στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, για την εκκίνηση του πιο ροζ περιπάτου που θα κατακλύσει το κέντρο της Πάτρας, διασχίζοντας την οδό Μαιζώνος, την Πλατεία Γεωργίου, την οδό Γούναρη, τη Ρήγα Φεραίου, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του ξανά στην Αγίου Νικολάου.

Το Pink the City είναι μια μεγάλη γιορτή ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης. Κάθε χρόνο, χιλιάδες συμμετέχοντες, φορείς και οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, προβάλλοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Η Πάτρα θα «ντυθεί ροζ» και θα γεμίσει ξανά από χαμόγελα και αισιοδοξία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές της διοργάνωσης που μας στήριξαν και συνεχίζουν αδιάκοπα να μας στηρίζουν, καθώς και τον Μέγα Χορηγό booktickets.gr.

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας καλεί όλους να συμμετέχουν στο Pink the City 2025, στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια ενημέρωσης και ενδυνάμωσης κάθε γυναίκας.

? Ημερομηνία: Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

? Τοποθεσία: Συμβολή Πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου & Μαιζώνος, Πάτρα

Θα είμαστε όλοι εκεί!