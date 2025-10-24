Πάτρα: Ανύπαρκτη κίνηση στον πεζόδρομο της Μαιζώνος- «Υπάρχουν καταστήματα που κλείνουν και μετατρέπονται σε καφετέριες»

Καταστήματα κλείνουν και μετατρέπονται σε καφετέριες, ενώ η εμπορική κίνηση στον πεζόδρομο της Μαιζώνος παραμένει υποτονική, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Χρήστος Αγγελόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Όπως εξηγεί, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, ενώ η κίνηση στα καταστήματα είναι ελάχιστη. «Η εικόνα δεν έχει αλλάξει, η κίνηση είναι ανύπαρκτη. Ο πεζόδρομος της Μαιζώνος δεν έχει παραδοθεί ολοκληρωμένος και εξακολουθεί να παρουσιάζει ατέλειες» τονίζει ο κ. Αγγελόπουλος, προσθέτοντας ότι «η εμπορική δραστηριότητα είναι μειωμένη σε σχέση με πέρυσι».

Οικονομική πίεση και μειωμένος τζίρος

Σε ό,τι αφορά τον τζίρο των καταστημάτων, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Εμπορικού Συλλόγου σημειώνει πως υπάρχει σαφής πτώση. «Η οικονομική δυσπραγία είναι τεράστια. Όλα έχουν αυξηθεί, τα ενοίκια, η φορολογία, τα είδη πρώτης ανάγκης. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα για ένδυση ή άλλες αγορές» υπογραμμίζει.

Όπως επισημαίνει, «πολλοί καταναλωτές επιλέγουν πλέον φθηνές online λύσεις, αγοράζοντας ρούχα από πλατφόρμες όπως το Shein ή από κινέζικα καταστήματα», γεγονός που πλήττει σημαντικά τα τοπικά εμπορικά μαγαζιά.

Πεζόδρομος χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον

Παρότι η Μαιζώνος έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο, ο κ. Αγγελόπουλος εξηγεί ότι αυτό δεν οδήγησε σε αύξηση της αγοραστικής κίνησης. «Ο κόσμος έρχεται περισσότερο για να περπατήσει, για άσκηση, παρά για να ψωνίσει» αναφέρει, προσθέτοντας πως η συνολική εικόνα παραμένει απογοητευτική.

Καταστήματα που κλείνουν για καφετέριες

Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρει ότι «πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις καταστημάτων που κλείνουν και στη θέση τους ανοίγουν καφετέριες, ωστόσο αυτό δεν είναι εκτεταμένο φαινόμενο. Επιπλέον, όσες καφετέριες ανοίγουν γνωρίζουν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πιθανό να κλείσουν», επισημαίνει.

Στάθμευση και πρόσβαση

Αναφορικά με τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Εμπορικού Συλλόγου σημειώνει πως επηρεάζουν σε έναν βαθμό την επισκεψιμότητα, όμως δεν αποτελούν τον κύριο λόγο για την υποτονική κίνηση. «Βέβαια επηρεάζει, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η οικονομική δυσπραγία» τονίζει.

Η Μαιζώνος μπορεί να άλλαξε όψη και να μετατράπηκε σε πεζόδρομο, αλλά οι ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς μένουν ίδιες, να δουν ξανά κίνηση, ζωή και ελπίδα στα καταστήματά τους.