Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Χάρης Δούκας προσφεύγει στη δικαιοσύνη

“Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια” ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (24/10), σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η κόντρα του δήμου Αθηναίων με την κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,κλιμακώνεται.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Θα πράξουμε ό, τι απαιτείται

Λίγα λεπτά αργότερα ο Νίκος Δένδιας, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έκανε νέα παρέμβαση, λέγοντας ότι «θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».

Μαρινάκης: Μέρος της φροντίδας είναι και η καθαριότητα



Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει ότι μέρος της φροντίδας είναι και η καθαριότητα, λέγοντας ότι «ας κρίνει το υπουργείο Άμυνας τον καλύτερο τρόπο που θα γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη».

Μιλώντας στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης είχε σημειώσει:

«Το καλή τύχη ο κ. Δούκας να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όποιους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά. Η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί την καθαριότητα. Μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα. Το σημαντικό είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ να περιφρουρήσει την εφαρμογή της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία».

Στη συνέχεια ερωτώμενος για τα όσα ακούγονται για τη ρήξη με τον Νίκο Δένδια είπε «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Δένδια».

«Πόλεμος» ανακοινώσεων

Υπενθυμίζεται ότι έντονη αντιπαράθεση που μεταφράστηκε σε «πόλεμο» ανακοινώσεων ξέσπασε χθες (23/10) ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και αφορμή ήταν η καθαριότητα του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τοποθετήθηκε λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό, Νίκο Δένδια και σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.Καλή τους τύχη».