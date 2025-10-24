Άγνωστος Στρατιώτης: Ο Χάρης Δούκας προσφεύγει στη δικαιοσύνη

Μετά τον χθεσινό «πόλεμο» ανακοινώσεων για τις αρμοδιότητες στον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε πως προσφεύγει στα δικαστήρια.
“Θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια” ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (24/10), σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η κόντρα του δήμου Αθηναίων με την κυβέρνηση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,κλιμακώνεται.
«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ
Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Θα πράξουμε ό, τι απαιτείται
Λίγα λεπτά αργότερα ο Νίκος Δένδιας, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έκανε νέα παρέμβαση, λέγοντας ότι «θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.
Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση».
Μαρινάκης: Μέρος της φροντίδας είναι και η καθαριότητα
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει ότι μέρος της φροντίδας είναι και η καθαριότητα, λέγοντας ότι «ας κρίνει το υπουργείο Άμυνας τον καλύτερο τρόπο που θα γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη».
Μιλώντας στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης είχε σημειώσει:
«Το καλή τύχη ο κ. Δούκας να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όποιους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά. Η ουσία βρίσκεται στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο, θα επιμεληθεί την καθαριότητα. Μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα. Το σημαντικό είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ να περιφρουρήσει την εφαρμογή της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή να ακυρώσει στην πράξη την τροπολογία».
Στη συνέχεια ερωτώμενος για τα όσα ακούγονται για τη ρήξη με τον Νίκο Δένδια είπε «δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κ. Δένδια».
«Πόλεμος» ανακοινώσεων
Υπενθυμίζεται ότι έντονη αντιπαράθεση που μεταφράστηκε σε «πόλεμο» ανακοινώσεων ξέσπασε χθες (23/10) ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και αφορμή ήταν η καθαριότητα του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο δήμαρχος Αθηναίων τοποθετήθηκε λίγη ώρα μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό, Νίκο Δένδια και σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:
«Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.Καλή τους τύχη».
Το υπουργείο απάντησε λέγοντας ότι προχωρά στην ανάθεση της καθαριότητας του Μνημείου σε τρίτο για όσο χρόνο απαιτηθεί και, εξηγώντας ότι «μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου πως 'η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση', το ΥΠΕΘΑ δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».
Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφερόταν:
«Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».
Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση και πήρε γρήγορα θέση:
«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμη αναζητείται…».
Οι δύο πλευρές δεν σταμάτησαν εκεί. Το υπουργείο επανήλθε με νέα ανακοίνωση όπου τονιζόταν ότι «η κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής.
Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».
