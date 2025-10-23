Άγνωστος Στρατιώτης: Σε τρίτο αναθέτει την καθαριότητα το Υπουργείο Άμυνας

Στην ανάθεση της καθαριότητας του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο, δηλαδή σε ιδιώτη, προχωρά το υπουργείο Άμυνας, έπειτα από την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα.

“Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα” αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ

“Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας”.

Η απάντηση Δούκα μετά την ανακοίνωση ΥΠΕΘΑ

“Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…“.

Η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό και το “καλή τύχη” του Δούκα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο κ.Δένδιας συναντήθηκε με τον κ .Δούκα, αλλά και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επιδιώκοντας συντονισμό ενεργειών για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σημειωτέον ότι η τροπολογία με την τελική της διατύπωση κατόπιν της συνεννόησης Μαξίμου – Δένδια, δεν εκχώρησε στο υπουργείο Άμυνας την αρμοδιότητα καθαρισμού, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ειδικότερα την αρμοδιότητα συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου.

Επομένως η αρμοδιότητα για την καθαριότητα του χώρου παραμένει τυπικά στο δήμο Αθηναίων, ο οποίος όμως την αρνείται.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μάλιστα με ανάρτηση του έδειξε απρόθυμος να προχωρήσει στον καθαρισμό του χώρου μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ανέφερε ειδικότερα ότι επανέλαβε στον κ.Δένδια τις γνωστές του θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και πρόσθεσε:

“Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη.”

Το υπουργείο Άμυνας καταρχήν με ανακοίνωση του για τις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοΐδη επισήμανε ότι και ο δήμος Αθηναίων έχει κατά το νόμο αρμοδιότητες. Και τελικά ανακοίνωσε την απόφαση να εκχωρηθεί σε τρίτο για όσο διάστημα χρειαστεί η καθαριότητα του χώρου στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Η τροπολογία άλλωστε που ψηφίστηκε χθες Τετάρτη δίνει το δικαίωμα στο υπουργείο Άμυνας να αναθέσει το έργο της συντήρησης, ανάδειξης και φροντίδας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μέσω σύμβασης.