Γκάζι: «Είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε»- Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 16χρονης κοπέλας έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Η νεαρή έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της αμέσως μετά την έξοδό της από το μαγαζί και, παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη διασκέδαζε με την παρέα της όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί μιάμιση ώρα για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η Αστυνομία διερευνά όλα τα πιθανά σενάρια για τα αίτια του θανάτου, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το 'Σαγαπώ' προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», ανέφερε στο STAR φίλη της 16χρονης.