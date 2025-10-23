Ο Δένδιας σε επαφές για τον Άγνωστο Στρατιώτη - “Καλή τύχη” από τον Δούκα

Τη πρόθεσή του να… απέχει από τα όσα διαδραματίζονται αλλά και εκείνα που πρόκειται να γίνουν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκφράζει δημόσια, εμμέσως πλην σαφώς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Με το υπουργείο Άμυνας να αναλαμβάνει πλέον και με τη «βούλα» τη φροντίδα και συντήρηση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, «ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Ο Χάρης Δούκας, το απόγευμα της Πέμπτης (23/10/25) με μια ανάρτησή του, «εύχεται»… «καλή τύχη» στους αρμόδιους για το μνημείο, δηλώνοντας ξεκάθαρα τη θέση του να… απέχει.

«Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη» γράφει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας.