Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης που είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό- Συνελήφθη ο σύντροφός της

Ο 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε άγρια την 40χρονη με μπουνιές στο κεφάλι
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε από τον 50χρονο σύντροφό της έπεσε μία 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί.
Η γυναίκα από την Λιθουανία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 50 χρόνος κάλεσε ο ίδιος τα 100 και ανέφερε πως βρήκε έτσι χτυπημένη την σύντροφό του.
Παρόντες την στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά της οικογένειας 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα,
Ο 50χρονός οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.
