Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης που είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό- Συνελήφθη ο σύντροφός της

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης που ε...

Ο 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε άγρια την 40χρονη με μπουνιές στο κεφάλι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε από τον 50χρονο σύντροφό της έπεσε μία 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί.

Η γυναίκα από την Λιθουανία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό.

 Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 50 χρόνος κάλεσε ο ίδιος τα 100 και ανέφερε πως βρήκε έτσι χτυπημένη την σύντροφό του.

Παρόντες την στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά της οικογένειας 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα,

Ο 50χρονός οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κρωπίας όπου και κρατείται, ενώ σχηματίζεται σχετική δικογραφία σε βάρος του.

 

Ειδήσεις Τώρα

Απογευματινές λαϊκές αγορές- Τι λένε οι αρμόδιοι φορείς της Πάτρας στο thebest.gr

Μουσείο Λούβρου: Η στιγμή που οι δράστες το σκάνε με τα κοσμήματα- BINTEO

Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ενδοοικογενειακή βία Ξυλοδαρμός Κορωπί

Ειδήσεις