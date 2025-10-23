Pulse: Η ακρίβεια «πληγώνει» τους πολίτες- Τι λένε για Τσίπρα και Σαμαρά

Προβάδισμα 15,5 μονάδων καταγράφει η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ, σε δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 24% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 11%, Ελληνική Λύση με 8%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ από 7,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,5% και Φωνή Λογικής με 3,5%.

Εκτός Βουλής μένουν ΜέΡΑ25 (2,5%), Νίκη, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας (από 2%) καθώς και Σπαρτιάτες (μόλις 1%).

Στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 13,5%, Ελληνική Λύση με 10%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ από 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 65% και Φωνή Λογικής με 4%. Σε αυτό το σενάριο εντός Βουλής με 3% μπαίνει το ΜέΡΑ25.

Στο ερώτημα «πώς θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», το 34% απαντά αρνητικά, το 26% αδιάφορα, το 12% ουδέτερα, το 11% θετικά και το 9% με ενδιαφέρον. «Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ» είπε το 8%.

Στο ερώτημα «πώς θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά», το 33% απαντά αρνητικά, το 32% αδιάφορα, το 16% ουδέτερα, το 5% θετικά και το 7% με ενδιαφέρον. «Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ» είπε το 7%.

Για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, συμφωνούν / μάλλον συμφωνούν οι πολίτες σε ποσοστό 46% ενώ το 44% έδωσε αρνητικές απαντήσεις.

Το 84% των πολιτών που ρωτήθηκαν, δήλωσε ότι το πιο σημαντικό ή από τα πιο σημαντικά θέματα, είναι η ακρίβεια.