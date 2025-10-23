Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Φοιτητική πορεία: ΜΑΤ μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη- ΦΩΤΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους

Φοιτητική πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, μία ημέρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Διμοιρίες των ΜΑΤ είχαν σχηματίσει φραγμό μπροστά από το Μνημείο στο Σύνταγμα, όπου κατέληξαν οι διαδηλωτές.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, υπήρξε έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους.

#tags Πορεία Άγνωστος στρατιώτης ΜΑΤ

