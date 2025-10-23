Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: «Πνίγηκε» η οδός Αώου στην Ηρώων Πολυτεχνείου- «Μόνοι μας καθαρίζουμε τα φρεάτια»- ΦΩΤΟ

Πάτρα: «Πνίγηκε» η οδός Αώου στην Ηρώων ...

Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, με την οδό Αώου να μετατρέπεται σε λίμνη.

Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς, όπως αναφέρουν, αναγκάστηκαν μόνοι τους να απομακρύνουν τα νερά και να καθαρίσουν τα φρεάτια.

«Μόνοι μας τραβιόμαστε, ξεβουλώνουμε τα φρεάτια για να φύγουν τα νερά», λένε, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί μετά τη νεροποντή.

Ειδήσεις Τώρα

Πού έπεσε σήμερα η περισσότερη βροχή στην Πάτρα

Γκάζι: «Είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε»- Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πλημμύρες Ηρώων Πολυτεχνείου

Ειδήσεις