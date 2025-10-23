Πάτρα: «Πνίγηκε» η οδός Αώου στην Ηρώων Πολυτεχνείου- «Μόνοι μας καθαρίζουμε τα φρεάτια»- ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, με την οδό Αώου να μετατρέπεται σε λίμνη.

Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς, όπως αναφέρουν, αναγκάστηκαν μόνοι τους να απομακρύνουν τα νερά και να καθαρίσουν τα φρεάτια.

«Μόνοι μας τραβιόμαστε, ξεβουλώνουμε τα φρεάτια για να φύγουν τα νερά», λένε, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί μετά τη νεροποντή.