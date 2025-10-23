Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας- Δύο απεγκλωβισμοί από ασανσέρ

Χωρίς ρεύμα και φώτα μεγάλο τμήμα της πόλης
Χωρίς ρεύμα έμεινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης, μετά από την έντονη βροχόπτωση.
Η διακοπή ρεύματαος έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε δύο περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από ασανσέρ — το ένα στην οδό Κανάρη και το δεύτερο στη Ζαΐμη.
Η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι, με τα φανάρια εκτός λειτουργίας και χαμό στους δρόμους, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία.
