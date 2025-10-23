Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας- Δύο απεγκλωβισμοί από ασανσέρ

Χωρίς ρεύμα έμεινε αργά το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης, μετά από την έντονη βροχόπτωση.

Η διακοπή ρεύματαος έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε δύο περιστατικά απεγκλωβισμού ατόμων από ασανσέρ — το ένα στην οδό Κανάρη και το δεύτερο στη Ζαΐμη.

Η πόλη βυθίστηκε στο σκοτάδι, με τα φανάρια εκτός λειτουργίας και χαμό στους δρόμους, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία.