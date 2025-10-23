Πάτρα: Η βροχή έβγαλε off τα φανάρια στο κέντρο - Μεγάλη κίνηση - ΦΩΤΟ

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα στην Πάτρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς αρκετά φανάρια στο κέντρο της πόλης τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους οδηγούς, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσκολία στις οδούς Καρόλου και Κορίνθου, Κολοκοτρώνη και Αγίου Ανδρέου, καθώς και Κωνσταντινουπόλεως και Καρόλου.

Παράλληλα, σε πολλά σημεία της πόλης έχει διακοπεί ο δημοτικός φωτισμός, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και αυξάνει τους κινδύνους για ατυχήματα.