Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας γρήγορα και αθόρυβα»-H viral διαφήμιση

Aπό την εταιρεία του ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες
Τη συγκυρία της κλοπής στον Λούβρο για έξυπνο marketing αξιοποίησε η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων Böcker.
Οι δράστες της κλοπής κατάφεραν να φτάσουν στο παράθυρο του πρώτου ορόφου του μουσείου χρησιμοποιώντας ένα ανυψωτικό μηχάνημα, προσποιούμενοι ότι ήταν εργάτες. Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν σε ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου χωρίς να κινήσουν υποψίες.
Όταν η είδηση της «κλοπής-μαμούθ» έγινε γνωστή, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν το ανυψωτικό μηχάνημα των δραστών έξω από το μουσείο. Η Böcker, βλέποντας την αναγνωρισιμότητα που πήρε το προϊόν της, δημοσίευσε η ίδια το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας το με έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο για να διαφημίσει τα ανυψωτικά της.
«Όταν όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα: Η Bοcker Agilo μεταφέρει τους “θησαυρούς” σας, βάρους έως 400 κιλών, με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό – σχεδόν αθόρυβα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 230V», έγραψε πάνω στην φωτογραφία με το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.
Μιλώντας για την διαφήμιση που έχει γίνει πραγματικά viral, η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατς, δήλωσε πως αυτή η ιδέα τους ήρθε αφού ξεκίνησε να δέχεται αμέτρητα τηλεφωνήματα για το ανυψωτικό τους που εμφανίστηκε σε κάθε είδηση, σε κάθε κανάλι του κόσμου.
Όταν ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, ξεκίνησαν να κάνουν αστεία με την κατάσταση και έτσι κατέληξαν στην ιδέα αυτής της νέας καμπάνιας η οποία σχολιάστηκε θετικά από το κοινό.
