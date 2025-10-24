Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας γρήγορα και αθόρυβα»-H viral διαφήμιση

Τη συγκυρία της κλοπής στον Λούβρο για έξυπνο marketing αξιοποίησε η γερμανική εταιρεία ανυψωτικών μηχανημάτων Böcker.

Οι δράστες της κλοπής κατάφεραν να φτάσουν στο παράθυρο του πρώτου ορόφου του μουσείου χρησιμοποιώντας ένα ανυψωτικό μηχάνημα, προσποιούμενοι ότι ήταν εργάτες. Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν σε ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Όταν η είδηση της «κλοπής-μαμούθ» έγινε γνωστή, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν το ανυψωτικό μηχάνημα των δραστών έξω από το μουσείο. Η Böcker, βλέποντας την αναγνωρισιμότητα που πήρε το προϊόν της, δημοσίευσε η ίδια το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας το με έξυπνο και χιουμοριστικό τρόπο για να διαφημίσει τα ανυψωτικά της.