Γκάζι: Οι τελευταίες στιγμές της 16χρονης έξω από το κλαμπ -«Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε»

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να ρίξουν «φως» στην ακριβή αιτία θανάτου της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος της 16χρονης ήρθε ως αποτέλεσμα πνευμονικού οιδήματος, όμως μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα αποκαλύψουν την πραγματική αιτία.

Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Star φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι, εκεί κάτι ψώνισαν και στη συνέχεια βγήκαν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.