Γκάζι: Οι τελευταίες στιγμές της 16χρονης έξω από το κλαμπ -«Μας είπε ότι μας αγαπάει και μετά κατέρρευσε»

«Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα, το ήπιαμε και μετά πήγαμε στο κλαμπ» δήλωσε μέλος της παρέας της
Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να ρίξουν «φως» στην ακριβή αιτία θανάτου της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.
Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος της 16χρονης ήρθε ως αποτέλεσμα πνευμονικού οιδήματος, όμως μόνο οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα αποκαλύψουν την πραγματική αιτία.
Όπως αποκάλυψαν οι φίλοι της που ήταν μαζί εκείνο το μοιραίο βράδυ, είχαν επισκεφτεί δύο χώρους διασκέδασης, ενώ πριν βρίσκονταν και σε φιλικό σπίτι. Στο τελευταίο κλαμπ που επισκέφτηκαν, η 16χρονη αισθάνθηκε δυσφορία, βγήκε έξω από το μαγαζί και λίγο αργότερα κατέρρευσε στα σκαλιά της διπλανής πολυκατοικίας.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το Star φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι, εκεί κάτι ψώνισαν και στη συνέχεια βγήκαν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα, όμως, με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί.
«Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την….. Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.
Μητέρα φίλης της 16χρονης ανέφερε επίσης πως η παρέα ετοιμάζονταν στο σπίτι και διασκέδαζαν πριν βγουν για ποτό. «Δεν είχαν πιει τίποτα στο σπίτι. Ετοιμάστηκαν. βάφτηκαν, είχε και μια κοπέλα γενέθλια, της έκοψα και μια τούρτα και μετά βγήκαν», δήλωσε η ίδια.
Στο κλαμπ στο Γκάζι η παρέα φαίνεται να έμεινε για περίπου μία ώρα, με το παιδί να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από την παρά της να βγουν έξω. Συγκινητικά είναι τα όσα αποκαλύπτει η φίλη της 16χρονης για τις τελευταίες της στιγμές. «Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το «Σ’ αγαπώ» προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».
