Γκάζι: Συγκλονίζει ο πατέρας της 16χρονης - «Το μόνο επίσημο που έχω είναι η φωτογραφία του παιδιού μου»

Ανεξήγητο παραμένει το πως προκλήθηκε ο αιφνίδιος θάνατος της άτυχης 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής (19.10.2025) έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με το νοσοκομείο να δίνει αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα, πράγμα που δεν έχει γνωστοποιηθεί το πώς προέκυψε.

Σοκαρισμένη παραμένει η οικογένεια της 16χρονης, η οποία διασκέδαζε σε κλαμπ με τους φίλους της στο Γκάζι, όταν ένιωσε δυσφορία, βγήκε από το μαγαζί, κάθισε σε πεζοδρόμιο και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή. Ο πατέρας της, που ήταν και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την αστυνομία για το συμβάν, ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το πόσο ξαφνικά έχασε το παιδί του.

Ο πατέρας την ανήλικης μίλησε στην εκπομπή Live News, και ανέφερε ότι δεν μπορει να πιστέψει ότι η κόρη του βγήκε απλώς με τους 10 φίλους της και δεν επέστρεψε σπίτι ποτέ.

Όπως είπε, ενημερώθηκε απο τους φίλους της για το περιστατικό και έσπευσε άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν ειχε νόσημα το παιδί για να δικαιολογιέται ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στην 16χρονη απέδειξε ως αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα που μπορεί να προήλθε από κατανάλωση αλκοόλ ή από αλκοόλ σε συνδυασμό με χρήση κι άλλων ουσιών

«Με πήραν τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα και μου λένε τι έγινε, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ήταν 2:30 το βράδυ και εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε το μοιραίο. Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν 3 κορίτσια, ήταν 10 άτομα. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα να φύγουν. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία, χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», ανέφερε αρχικά ο πατέρας της 16χρονης.