Γκάζι: 16χρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Τραγωδία τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο Γκάζι καθώς ένα 16χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η 16χρονη βρισκόταν στο Γκάζι για διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων και γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής ένοιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το κατάστημα και έπεσε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όμως ήταν αργά καθώς οι γιατροί το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να διαπιστώσουν τον θάνατό της.

Ο πατέρας της 16χρονης έκανε γνωστό το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ μέσα στο μαγαζί και έχουν ήδη κατασχεθεί ποτά και μπουκάλια.

Οι αστυνομικές αρχές κίνησαν αμέσως όλες τις διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθούν όλοι οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία επήλθε ο θάνατος της ανήλικης.

Παράλληλα έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή στο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.