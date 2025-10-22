Back to Top
Ζάκυνθος: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία

φωτο από imerazante.gr

φωτο από imerazante.gr

Προβλήματα στο νησί

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί τη Ζάκυνθο, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά 'Αγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον 'Αγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Παράλληλα, στον 'Αγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έχει πέσει και έχει αποκλείσει πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

