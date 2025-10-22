Πάτρα: Πάρκαρε πάνω στην όδευση τυφλών, του «πάρκαραν» σκουπίδια στο καπό- ΦΩΤΟ

Έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα αιχμηρό τρόπο διαμαρτυρίας βρήκε κάτοικος της οδού Ιωνίας στην Πάτρα, το πρωί της Τετάρτης, θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά του παράνομου παρκαρίσματος.

Ένα όχημα είχε σταθμεύσει προκλητικά, όχι μόνο πάνω στο πεζοδρόμιο, αλλά και επάνω στον οδηγό όδευσης τυφλών, εμποδίζοντας πλήρως τη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Ο κάτοικος της περιοχής, αγανακτισμένος από αυτή την εικόνα, αποφάσισε να «απαντήσει» με τον δικό του τρόπο. Τι έκανε; Γέμισε το καπό του αυτοκινήτου με σκουπίδια, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία, θέλοντας προφανώς να δείξει στον οδηγό του τι αξίζει στην αντικοινωνική του συμπεριφορά.

Η σκηνή προκάλεσε σχόλια στη γειτονιά, με άλλους να επικροτούν την πράξη ως «έξυπνη διαμαρτυρία» και άλλους να θεωρούν πως το πρόβλημα θα έπρεπε να επιλυθεί με την παρέμβαση της Δημοτικής Αστυνομίας, που όμως η Πάτρα δεν έχει, λόγω της άρνησης της δημοτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το χρόνιο πρόβλημα του παράνομου παρκαρίσματος στην Πάτρα. Μια καθημερινή εικόνα που έχει γίνει «κανονικότητα» στους δρόμους της πόλης.