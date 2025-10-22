Μπούρας για την άρνηση Πελετίδη να επιδοτήσει τα φοιτητικά εισιτήρια: «Ο Δήμαρχος Πατρέων δεν ξέρει μάλλον ότι η Πάτρα έχει Πανεπιστήμιο»- «Καμπανάκι» για τα αδέσποτα

«Ο Δήμαρχος Πατρέων δεν ξέρει μάλλον ότι η Πάτρα έχει Πανεπιστήμιο και Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις» είναι η απάντηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα, στην άρνηση του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη, να επιδοτήσει ο Δήμος τα φοιτητικά εισιτήρια, λέγοντας στο δημοτικό συμβούλιο ότι «η ευθύνη για τη στήριξη των φοιτητών ανήκει στο κράτος».

«Η κ. Αλμπάνη και εγώ συναντηθήκαμε με το Αστικό ΚΤΕΛ, διαπραγματεύτηκα και στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, που είναι ελάχιστες, εξασφάλισα μια τρίμηνη κάρτα κόστους 90 ευρώ με απεριόριστες διαδρομές και λυπάμαι που ο Δήμαρχος ξανασχολείται με το Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει μιλήσει με τον Πρύτανη και να είναι καλά ενημερωμένος.

Δεύτερον, ο Δήμος Ιωαννιτών επιδοτεί το φοιτητικό εισιτήριο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδοτεί το φοιτητικό εισιτήριο στην πόλη της Λάρισας. Και τρίτον, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Δήμαρχο, πριν έχουμε κάποιο σοβαρό ατύχημα με τα αδέσποτα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να επιληφθεί του θέματος» τονίζει ο κ. Μπούρας, ανοίγοντας εκ νέου και το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην Πανεπιστημιούπολη.

Να θυμίσουμε, ότι ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, με επανειλημμένες επιστολές και παρεμβάσεις προς τον Δήμο και την Εισαγγελία Πατρών, έχει χτυπήσει τον κώδωνα του κινδύνου, για τις επιθέσεις των αδέσποτων σε φοιτητές και εργαζομένους. Όλο αυτό το διάστημα ζητά την παρέμβαση των αρμοδίων προκειμένου να βρεθεί οριστική λύση στο μείζον θέμα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία λύση με τα περιστατικά επιθέσεων αδέσποτων σκύλων στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών να αυξάνονταν με ανησυχητικούς ρυθμούς.

«Αρνούμαι να ξαναπάω στον εισαγγελέα να ξανακαταθέσω για τα αδέσποτα μετά από 17 φορές που έχω πάει. Λυπάμαι, ειλικρινά» αναφέρει τέλος ο κ. Μπούρας.