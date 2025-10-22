Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.
Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκεται επί της οδού Α. Παπανδρέου στο Μαρούσι.
Ειδικότερα, περίπου στις 00:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια.
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.
