Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκεται επί της οδού Α. Παπανδρέου στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, περίπου στις 00:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια.

