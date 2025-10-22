Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών που βρίσκεται επί της οδού Α. Παπανδρέου στο Μαρούσι.

Ειδικότερα, περίπου στις 00:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.