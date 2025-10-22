Φοινικούντα: Βίντεο δείχνει τον 22χρονο έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαματάς μετά το φονικό

Στο βίντεο-ντοκουμέντο του ERTNews, φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (την επομένη της δολοφονίας) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα απ’ ό,τι τη νύχτα του εγκλήματος. Ο νεαρός φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του, ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές ερευνούν από την πρώτη στιγμή την διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος μετά το φονικό στο χώρο του κάμπινγκ, ενώ ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του πως διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αδιευκρίνιστες πολλές πτυχές της διαφυγής του. Επέστρεψε αρχικά κολυμπώντας κι έπειτα περπατώντας μέχρι την Καλαμάτα. Ξέρω να κολυμπάω ώρες, κάνω ψαροντούφεκο, ενώ έχω υπηρετήσεις και στις Ειδικές Δυνάμεις» είχε πει μεταξύ άλλων.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα , καθώς φαίνεται πως καταρρίπτονται κάποιοι εκ των ισχυρισμών του ενός εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-ddo4e2nn5tht" ></iframe> </div>

Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από 16 ώρες απολογιών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο 22χρονων ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Έξι ώρες κράτησε η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού - Δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, λέει ο δικηγόρος του

Ολοκληρώθηκε μετά από έξι ώρες η απολογία του 22χρονου Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο νεαρός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός και ισχυρίστηκε πως «ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος».

Σειρά στο γραφείο της ανακρίτριας πήρε ο 22χρονος συγκατηγορούμενος, η απολογία του οποίου ξεκίνησε πριν τις 20:00. Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «υπήρξε διεισδυτική ματιά της ανακρίτριας, οφείλω να το ομολογήσω. Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, ο 22χρονος «υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή». «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».

«Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος».

Ο δικηγόρος λέει πως ο πελάτης του δεν γνώριζε τα δύο θύματα και πως δεν είχε βρεθεί ξανά στη Φοινικούντα.