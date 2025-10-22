«Λαβράκια» της ΑΑΔE σε μάντρες και εταιρείες leasing και ενοικίασης οχημάτων

Στην τσιμπίδα των ελεγκτικών Αρχών πιάστηκαν «μάντρες» και εταιρείες ενοικίασης, leasing και εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Το παραπάνω προέκυψε ύστερα από σχετικές διασταυρώσεις που διενήργησε για τα τελευταία 5 χρόνια η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) σε επιχειρήσεις με στόλους οχημάτων που είναι σε κυκλοφορία. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε μεγάλη εταιρεία στάλθηκαν 300 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Ανάλογη ήταν και η στάση άλλης εταιρείας στην περίπτωση της οποίας εστάλησαν 200 ειδοποιητήρια, όπως και άλλων εταιρειών στις οποίες διαπιστώθηκαν 50 έως 100 παραβάσεις στην κάθε μια.

Συνολικά, δεκάδες νομικά πρόσωπα φέρονται να διατηρούν μεγάλο αριθμό οχημάτων εκτός νομικού πλαισίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς κυκλοφορούν και για την επάρκεια των ελέγχων.

Η Φορολογική Αρχή ταχυδρόμησε ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται οι παραβάτες να συμμορφωθούν και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 ημερών. Η προθεσμία αυτή λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει νέος γύρος διασταυρώσεων. Όσες εταιρείες διαπιστωθεί ότι αρνούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα λάβουν νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση με βεβαιωμένα πρόστιμα αυτή τη φορά.

Τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, πρόστιμα ύψους 500 ευρώ έως 1.000 ευρώ επιβάλλονται στους παραβάτες για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 1.000 ευρώ. Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του οχήματος. Αναλυτικά:

1.000 ευρώ είναι το πρόστιμο για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

500 ευρώ είναι το πρόστιμο για επιβατικά και άλλα οχήματα.

250 ευρώ είναι το πρόστιμο για δίκυκλα.

Επίσης επισημαίνεται πως ο υπολογισμός των προστίμων για την επιβολή των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας γίνεται με βάση την κατηγορία του οχήματος.

Δηλαδή καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αποκλείεται και η ακινητοποίηση των οχημάτων ή η δέσμευση πινακίδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιοποίηση των δεδομένων και οι νέες εφαρμογές της Αρχής και άλλων κρατικών φορέων, επιτρέπουν πλέον την άμεση ταυτοποίηση κάθε οχήματος και τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό παραβάσεων, μειώνοντας δραστικά τα περιθώρια παρανομιών.

Τι ισχύει για έλλειψη ΚΤΕΟ

Οι ποινές που επιβάλλονται για έλλειψη ΚΤΕΟ είναι οι εξής:

Πρόστιμο 150 ευρώ (σύμφωνα το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) ενώ ο οδηγός χάνει την άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Όλα τα πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Τι αλλάζει από το 2026 στις διασταυρώσεις

Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα ασφάλιστρα θα πραγματοποιούνται από το 2026 και εφεξής τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο- την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο. Αρχικά οι διασταυρώσεις εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Για τους ελέγχους αυτούς δημιουργείται ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων. Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος εντοπίζει:

Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

Έλλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου στα συστήματα του υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

Εικονική ακινησία: Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

πηγη enikos