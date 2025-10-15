Οι 20 πιο επικίνδυνες πόλεις στην Ευρώπη - Οι ελληνικές που είναι στη λίστα

Νέα έρευνα αποκαλύπτει σε ποιες ευρωπαϊκές πόλεις οι κάτοικοι νιώθουν λιγότερη ασφάλεια
Νέα στοιχεία που αφορούν τον ευρωπαϊκό Δείκτη Εγκληματικότητας δημοσιεύθηκαν από τη Numbeo, με δύο ελληνικές πόλεις να βρίσκονται ανάμεσα στις 20 πιο επικίνδυνες σε όλη την Ευρώπη.
Επισημαίνεται ωστόσο πως ο συγκεκριμένος δείκτης βασίστηκε σε έρευνες χρηστών, με κλίμακα 0-100, άρα αποκρυσταλλώνει τις αντιλήψεις γύρω από την εγκληματικότητα και την ασφάλεια και όχι επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Μια ανορθόδοξη πρωτιά
Η πρώτη θέση της λίστας ανήκει στο Μπράντφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη εγκληματικότητας στα μέσα της χρονιάς, είναι η πιο επικίνδυνη ευρωπαϊκή πόλη.
Σε επίπεδο χώρας όμως, την πρωτιά παίρνει η Γαλλία, με τις περισσότερες πόλεις στις 30 κορυφαίες να είναι γαλλικές.
Τα στοιχεία για την Ελλάδα
Οι ελληνικές πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι αισθάνονται λιγότερη ασφάλεια είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
Ο δείκτης εγκληματικότητας στην Αθήνα βρίσκεται στο 55,3 τοποθετώντας τη στη 16η θέση, ενώ στη Θεσσαλονίκη στο 52,5 οδηγώντας τη στη 23η θέση.
Βρετανογαλλικό μονοπώλιο ανασφάλειας
Η πλειοψηφία της πρώτης 5αδας έχει βρετανικό αέρα, με τις 4 από αυτές -Μπράντφορντ, Κόβεντρι, Μπέρμιγχαμ και Λονδίνο- να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Μπράντφορντ μάλιστα έχει δείκτη εγκληματικότητας 67,1, τον υψηλότερο δηλαδή στην Ευρώπη.
Όσον αφορά την πρώτη 10αδα, οι 7 πόλεις εξ αυτών βρίσκονται στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, της Γκρενόμπλ, του Μονπελιέ, της Νάντης, του Παρισιού, της Λυών και της Νίκαιας.
Ειδικά η Μασσαλία εξακολουθεί να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ το Παρίσι συγκεντρώνει περισσότερη εγκληματικότητα στους δρόμους των τουριστικών περιοχών.
Οι 30 πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης
