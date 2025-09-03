Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποδέχεται 4.800 νέους φοιτητές- Έκκληση Μπούρα για ενοίκια και εισιτήρια- «Να επιδοτήσουν οι τοπικοί φορείς»

4.800 νέους φοιτητές, 250 περισσότερους από την περσινή χρονιά, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ωστόσο, παρά τον φετινό αυξημένο αριθμό, εισακτέων, οι φοιτητές που έρχονται να φοιτήσουν στην Πάτρα, έρχονται αντιμέτωποι με δυο σοβαρά προβλήματα, τα οποία κατ’ επανάληψη, έχει θέσει ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας και αφορούν τόσο τα υψηλά ενοίκια των κατοικιών, όσο και τα ακριβά εισιτήρια των συγκοινωνιών.

«Παρατηρούνται φαινόμενα ακρίβειας στα ενοίκια και στα εισιτήρια. Αυτά τα δυο, κάνουν την πόλη και το πανεπιστήμιο, μη ελκυστικά για νέους φοιτητές. Οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να επιδοτήσουν τις συγκοινωνίες, όπως γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Ιωαννίνων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που επιδοτείται το φοιτητικό εισιτήριο. Το πανεπιστήμιο της Πάτρας, θα εξασφαλίσει σίτιση και στέγαση σε όλους όσους πληρούν τα κριτήρια, ωστόσο δεν μπορεί να επιδοτήσει το φοιτητικό εισιτήριο διότι απαγορεύεται» αναφέρει στο thebest.gr ο κ. Μπούρας.

Τι «συναντούν» οι νέοι φοιτητές

Συνεχείς αυξήσεις καταγράφουν τα ενοίκια στα φοιτητικά διαμερίσματα της Πάτρας, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολη την αναζήτηση οικονομικής κατοικίας για τους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους. Για το λόγο αυτό, πολλά παιδιά προτίμησαν να σπουδάσουν σε πόλη κοντά στο σπίτι τους, προκειμένου να αποφύγουν το επιπλέον οικονομικό βάρος της ενοικίασης.

Στην Πάτρα με το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, το κόστος μίσθωσης στο σύνολο των φοιτητικών περιοχών καταγράφονται αυξητικές τάσεις.

Συγκεκριμένα στη περιοχή της Αγίας Σοφίας, το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ κυμαίνεται από 260€ έως 300€/μήνα, ενώ για κατοικία 30τμ-45τμ αγγίζει ακόμη και τα 600€/μήνα για κατοικία πλήρως ανακαινισμένη ή/και νεόδμητη, επιπλωμένη με το σύνολο των οικοσυσκευών.

Οικονομικότερη λύση αποτελούν οι περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλεϊκά, Ψαροφαϊ και Πλατεία Παπανδρέου, όπου το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ διαμορφώνεται από 220€ έως 250€/μήνα και για κατοικία από 30τμ-45τμ, κυμαίνεται από 260€/μήνα έως 400€/μήνα.

Στο κέντρο της πόλης, στα Ψηλά Αλώνια, καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές μίσθωσης. Συγκεκριμένα, το κόστος μίσθωσης κατοικίας έως 25τμ κυμαίνεται από 280€/μήνα, για κατοικία από 30τμ έως 45τμ αγγίζει ακόμη και τα 550€/μήνα και για κατοικία 50τμ-60τμ ακόμη και τα 650€/μήνα.

Οι άνωθεν τιμές αφορούν διαμερίσματα επιπλωμένα πλήρως ανακαινισμένα ή/και νεόδμητα και με το σύνολο των οικοσυσκευών.