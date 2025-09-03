Πάτρα: Γεφύρι της Άρτας στα Μποζαΐτικα; Δεν παραδόθηκε ούτε στις 12 Αυγούστου η γέφυρα

Η 12η Αυγούστου 2025 ήταν η ημερομηνία για την παράδοση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει η κατασκευάστρια εταιρεία μετά τις πιέσεις του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου.

Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή έχει πλέον παρέλθει χωρίς να υπάρχει καμία νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία του έργου.

Η καθυστέρηση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, κυρίως από τις βορειοανατολικές περιοχές της Πάτρας, οι οποίοι εδώ και μήνες ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πότε θα ολοκληρωθεί η γέφυρα. Παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, το έργο δεν έχει παραδοθεί, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια και τις αντιδράσεις.

Σύμφωνα, με την ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα που υπεβλήθη στις 25/10/2024 η ολοκλήρωση των εργασιών προβλεπόταν στις 14/4/2025, και στηρίζονταν στην εκτίμηση πως η έγκριση της μελέτης θα γινόταν το αργότερο μέχρι 31/10/2014, αλλά και σε δύο τεχνικές παραδοχές:

-στην διατήρηση των ικριωμάτων και ξυλοτύπου που είχε ήδη τοποθετηθεί για την παλιά μελέτη με μικροδιορθώσεις

- στην καθαίρεση των θωρακίων της υφιστάμενης γέφυρας με μηχανικά μέσα.

Ωστόσο, στη συνέχεια, όπως υποστήριξε η εταιρεία, προέκυψαν προβλήματα με πρώτο το γεγονός ότι η έγκριση της μελέτης, που θα γινόταν το αργότερο μέχρι 31/10/2014, έγινε τελικά στις 5/12/2024, δηλαδή με καθυστέρηση 5 εβδομάδων.

Επίσης πρόβλημα υπήρξε και με τη διατήρηση των ικριωμάτων και ξυλοτύπου που είχε ήδη τοποθετηθεί για την παλιά μελέτη με μικροδιορθώσεις

Όταν απευθύνθηκαν οι αρμόδιοι του έργου στην εταιρεία για τον έλεγχο των υφιστάμενων ικριωμάτων, δοκών και ξυλοτύπου, διαπιστώθηκε ότι η ανύψωση των ικριωμάτων κατά 10 εκατοστά (λόγω της αντίστοιχης μείωσης του πάχους της πλάκας) δημιουργούσε πρόβλημα λυγισμού και γι' αυτό απαιτήθηκε η πλήρης αναθεώρηση της μελέτης ικριωμάτων με αποτέλεσμα την αποξήλωση των παλιών ικριωμάτων, των δοκών και του ξυλοτύπου και την τοποθέτησή τους με τον τρόπο που προέβλεπε η νέα μελέτη. Η εργασία αυτή έγινε κάτω από συνθήκες κυκλοφορίας αφού κάτω από τα ικριώματα περνά η οδός Διοδώρου. Η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίηση της μελέτης, αποσυναρμολόγησης και επανατοποθέτησης των ικριωμάτων στις οριστικές θέσεις επέφερε μια καθυστέρηση περίπου 2 μηνών.

Τρίτος παράγοντας ήταν η καθαίρεση των θωρακίων της υφιστάμενης γέφυρας με μηχανικά μέσα. Ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου με βάση το χρονοδιάγραμμα εργασιών όπως λέει η εταιρεία, κινητοποιήθηκε ο απαραίτητος μηχανικός εξοπλισμός για τις εργασίες καθαίρεσης των θωρακίων της υφιστάμενης γέφυρας του αριστερού κλάδου. Ωστόσο, στην πράξη αυτό αποδείχτηκε αδύνατο και έτσι η καθαίρεσή τους συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με κομπρεσέρ και χειρωνακτική εργασία. Αυτό δημιούργησε μία επιπλέον καθυστέρηση περίπου ενός ακόμη μήνα.