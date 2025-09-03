Από τη Ρουμανία έφερνε παράνομα καύσιμα το κύκλωμα των βενζινάδικων - Σε 6 πόλεις οι 22 συλλήψεις

Στη Σίνδο εντοπίστηκε χώρος μετάγγισης των παράνομων καυσίμων τα οποία αλλοίωναν με διαλύτες από Ρουμανία και Βουλγαρία
Με καύσιμα από τη Ρουμανία φαίνεται ότι λειτουργούσε η «μηχανή» του κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI με τους αστυνομικούς να έχουν κάνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 22 συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν χώρο αποθήκευσης στη Σίνδο για τη μετάγγιση καυσίμων από τη Ρουμανία τα οποία στη συνέχεια διακινούσαν παράνομα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαλύτες που έφερνε από Βουλγαρία και Ρουμανία για να αλλοιώνει τα καύσιμα και να τα διοχετεύει σε πρατήρια του εγκληματικού δικτύου.
Από τις συλλήψεις οι περισσότερες (13) έχουν γίνει στην Αττική ενώ οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες και σε άτομα σε Βόλο, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη, Ηγουμενίτσα και Σπάρτη
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
