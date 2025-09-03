Μεγάλη επιχείρηση για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων – Περισσότερο από 15 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI για την πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 15 συλλήψεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό με το οποίο έκλεβαν τους πελάτες, καθώς τους έβαζαν ποσότητα βενζίνης μικρότερη από αυτήν που έδειχνε ο μετρητής της αντλίας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για λαθρεμπόριο καυσίμων, φοροδιαφυγή και εξαπάτηση οδηγών καθώς έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.