Πάτρα: Συγκλονισμένη η πόλη από την τραγωδία με τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Σοκ και θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τρίτης. Συγκλονισμένοι φίλοι, συγγενείς αλλά και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας, στη συμβολή της οδού Αμερικής με τη Νέα Εθνική Οδό, για να αφήσουν λουλούδια, αναμμένα κεριά και σημειώματα στη μνήμη του άτυχου νέου.

Ο Δημήτρης, που εργαζόταν ως ναυτικός, ήταν γιος του Νίκου Λιόπετα, ιδιοκτήτη της γνωστής επιχείρησης Quick Film στην Πάτρα. Η οικογένειά του, συντετριμμένη, δεν μπορεί να πιστέψει πως ο αγαπημένος τους άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τρίτης, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος κινείτο κανονικά στο ρεύμα εξόδου της πόλης, έχοντας πράσινο φανάρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, επιχείρησε να στρίψει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με σφοδρότητα με τη μοτοσικλέτα του Δημήτρη.

Παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος φορούσε κράνος, η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που τραυματίστηκε θανάσιμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.