Κραυγή αγωνίας από οικογένειες δύο εθελοντών που κατηγορούνται για εμπρησμό στην Πάτρα

Σε απόγνωση βρίσκονται οι οικογένειες δύο νέων ανθρώπων, 21 και 25 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση της μεγάλης Φπυρκαγιάς που ξέσπασε πρόσφατα στην Πάτρα, αλλά πλέον βρίσκονται προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για εμπρησμό.

Σύμφωνα με τις οικογένειές τους, τα μοναδικά στοιχεία εις βάρος τους είναι τρεις φωτογραφίες που τράβηξε ερασιτέχνης φωτογράφος και μία μαρτυρία. Την ίδια στιγμή, η αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ξεκάθαρα ότι η φωτιά προκλήθηκε από κηλίδωση, δηλαδή τη μεταφορά φλεγόμενων σωματιδίων από άλλη εστία, και όχι από ανθρώπινη ενέργεια.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ένας ένστολος που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται, κατέθεσαν πως οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο σημείο αποκλειστικά για να βοηθήσουν, σώζοντας ακόμη και ζώα από τις φλόγες.