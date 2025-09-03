Κραυγή αγωνίας από οικογένειες δύο εθελοντών που κατηγορούνται για εμπρησμό στην Πάτρα

Ξεκάθαρη η αυτοψία της Πυροσβεστικής ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι
Σε απόγνωση βρίσκονται οι οικογένειες δύο νέων ανθρώπων, 21 και 25 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση της μεγάλης Φπυρκαγιάς που ξέσπασε πρόσφατα στην Πάτρα, αλλά πλέον βρίσκονται προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για εμπρησμό.
Σύμφωνα με τις οικογένειές τους, τα μοναδικά στοιχεία εις βάρος τους είναι τρεις φωτογραφίες που τράβηξε ερασιτέχνης φωτογράφος και μία μαρτυρία. Την ίδια στιγμή, η αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ξεκάθαρα ότι η φωτιά προκλήθηκε από κηλίδωση, δηλαδή τη μεταφορά φλεγόμενων σωματιδίων από άλλη εστία, και όχι από ανθρώπινη ενέργεια.
Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ένας ένστολος που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται, κατέθεσαν πως οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν στο σημείο αποκλειστικά για να βοηθήσουν, σώζοντας ακόμη και ζώα από τις φλόγες.
Το χρονικό της υπόθεσης
Όλα ξεκίνησαν όταν ερασιτέχνης φωτογράφος κατέθεσε τρεις φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο 25χρονος να σκύβει σε ένα οικόπεδο πριν αυτό πιάσει φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του βρισκόταν μαζί του και κατέληξε επίσης κατηγορούμενος.
Αρχικά, ο 21χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία μόλις έμαθε για τη σύλληψη του φίλου του και εξετάστηκε επί έξι ώρες, χωρίς να δώσει καν ένορκη κατάθεση. Ωστόσο, έξι ημέρες αργότερα, όταν εμφανίστηκε για να καταθέσει στην ανακρίτρια, συνελήφθη για συναυτουργία και κρίθηκε προφυλακιστέος, με το σκεπτικό ότι είναι ύποπτος διαφυγής.
Φόβος στους εθελοντές
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν τουλάχιστον δέκα ακόμη εθελοντές, κανένας εκ των οποίων δεν έχει καταθέσει, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να κατηγορηθούν και οι ίδιοι.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τις οικογένειες των δύο νεαρών να ζητούν την άμεση αποφυλάκισή τους
