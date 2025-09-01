Πάτρα: «Καλύτερα να καιγόταν» λέει η μητέρα του 25χρονου

«Πήγε το παιδί, προσπάθησε να την πατήσει, να σβήσει, έσκυψε, ξανασηκώθηκε, έκανε νόημα στον φίλο του. Κουβαλάγανε νερά, του έκανε νόημα να φέρει δύο μπουκαλάκια, έτρεξε ο φίλος του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, τους φωνάζει ‘φύγετε, θα καείτε’ και φεύγουν τρέχοντας», είπε ο πατέρας του 25χρονου στο MEGA.

Σύμφωνα με τους ίδιους, στις 13/8/25 ο νεαρός βοηθούσε αρχικά στα Μποζαΐτικα και στη συνέχεια μαζί με ένα φίλο του στην περιοχή του Γηροκομειού.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 25χρονος εθελοντής, προσπαθούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Πάτρα και βρέθηκε άδικα μπλεγμένος.

Επιμένουν στην αθωότητα του παιδιού τους οι γονείς του 25χρονου από την Πάτρα, που κρατείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού .

Τρεις φωτογραφίες και μία μαρτυρία ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, ήταν αρκετές για να θεωρηθεί ύποπτος για εμπρησμό ο 25χρονος. Σύμφωνα με την μαρτυρία του φωτογράφου, ο άνδρας έσκυψε στο χωράφι δευτερόλεπτα προτού ξεσπάσει η φωτιά. Αργότερα συνελήφθη και εδώ και 19 ημέρες κρατείται.

«Από εκατοντάδες μέτρα μακριά με ένα τηλεφακό, κατάλαβε. Έχει τραβήξει 11 φωτογραφίες, επέλεξε να δείξει τις τρεις. Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ο ένας έχει και το όμορο οικόπεδο δίπλα, το οποίο καιγόταν την ώρα που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μας», είπε ο πατέρας του 25χρονου.

Η έκθεση αυτοψίας που έγινε μία ημέρα μετά από την πυροσβεστική, αποκλείει το σενάριο του εμπρησμού: «Κατόπιν επισταμένης έρευνας στην περίμετρο του σημείου αρχικής έναυσης δεν βρέθηκε κανένα υπόλειμμα γνωστού εμπρηστικού μηχανισμού ή ίχνη / ενδείξεις οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης ή εν γένει άλλης πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας ή άλλης δραστηριότητας».

«Δε μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά είναι στη φυλακή, όταν το πόρισμα της Πυροσβεστικής τα αθωώνει» λέει ο πατέρας του 25χρονου.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση και λόγω ενεργού μετώπου στην ίδια περιοχή, ως «αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης, που προκάλεσε τη νέα εστία της πυρκαγιάς».

«Θα προτιμούσε το παιδί μου να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση» υποστηρίζει η μητέρα του 25χρονου.

Μετά την απολογία του 25χρονος προφυλακίστηκε όπως και ο 21ος ετών φίλος του, που κατέθεσε ως μάρτυρας ότι ήταν μαζί του και έσβηναν φωτιές. Από τότε μέχρι σήμερα κρατούνται στις φυλακές Αυλώνα.