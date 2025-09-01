Κρήτη: Ανώτερος κληρικός φέρεται να ζήτησε επίθεση σε αντιπάλους του- Ειρωνικές δηλώσεις από τους συλληφθέντες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση που «ξεδοντιάστηκε» στην Κρήτη με τις συλλήψεις 48 μελών της μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στα έγγραφα της Αστυνομία σχετικά με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη αναφέρονται μεταξύ άλλων κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά. αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.

Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Ο συγκεκριμένος κληρικός αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.